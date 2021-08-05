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Российский десятиборец Шкуренев — седьмой после прыжков с шестом на Олимпиаде в Токио

09:03
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Российский десятиборец Илья Шкуренев показал пятый результат в прыжках с шестом на Олимпийских играх в Токио. Он набрал 941 очко и в общем зачете поднялся на седьмое место (6946).

Лидирует канадец Дамиан Уорнер (7490). На второй строчке располагается австралиец Эшли Молоуни (7269). Замыкает тройку канадец Пирс Лепаж (7175).

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Десятиборье

Шест

1. Майсель Уйбо (Эстония) — 5.50

2. Закери Зимек (США) — 5.30

3. Кевин Майер (Франция) — 5.20

5. Илья Шкуренев (Россия) — 5.10

Положение после восьми видов

1. Дамиан Уорнер (Канада) — 7490

2. Эшли Молоуни (Австралия) — 7269

3. Пирс Лепаж (Канада) — 7175

7. Илья Шкуренев (Россия) — 69

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