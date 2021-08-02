Россиянин Пронкин с 11-го места вышел в финал Олимпиады по метанию молота
05:25
Российский спортсмен Валерий Пронкин занял 11-е место в квалификации олимпийского турнира по метанию молота.
27-летний россиянин показал результат 75,80. По итогам квалификации в финальный раунд выходят 12 спортсменов.
Финал пройдет 4 августа и начнется в 14:15 мск.
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