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Россиянин Пронкин с 11-го места вышел в финал Олимпиады по метанию молота

05:25
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Российский спортсмен Валерий Пронкин занял 11-е место в квалификации олимпийского турнира по метанию молота.

27-летний россиянин показал результат 75,80. По итогам квалификации в финальный раунд выходят 12 спортсменов.

Финал пройдет 4 августа и начнется в 14:15 мск.

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Сергей Разин все материалы автора

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