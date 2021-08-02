Клишина пройдет МРТ только в понедельник вечером из-за очереди
05:17
Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко рассказала о состоянии прыгуньи Дарьи Клишиной.
«У Даши без перемен. Нога болит, наступать на нее больно. Ходит на процедуры каждые два часа, МРТ из-за большого количества спортсменов в очереди только в понедельник вечером», — приводит слова Глущенко РИА Новости.
1 августа Клишина получила травму и не смогла попасть в финал Олимпиады в Токио в прыжках в длину. 30-летняя спортсменка совершила заступ в первых двух попытках в квалификации. В третьей попытке Клишина не смогла выполнить прыжок, остановившись на разбеге. Россиянка покинула дорожку, держась за заднюю поверхность правого бедра.
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