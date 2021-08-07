Прыжки в высоту, выступление Ласицкене в финале Олимпиады: время начала и где смотреть прямую трансляцию
11:00
7 августа в Токио (Япония) пройдет финал женского турнира по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020. Соревнования начнутся в 13.35 (мск).
От сборной России выступит Мария Ласицкене. 28-летняя спортсменка является трехкратной чемпионкой мира. Она также становилась чемпионкой Европы-2018.
Следить за онлайн-трансляцией женского турнира по прыжкам в высоту можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».
Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.
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