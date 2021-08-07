Олимпиада
Токио-2020
Легкая атлетика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Легкая атлетика

Прыжки в высоту, выступление Ласицкене в финале Олимпиады: время начала и где смотреть прямую трансляцию

11:00
Мария Ласицкене. Фото Reuters
Мария Ласицкене. Фото Reuters
Теги:

7 августа в Токио (Япония) пройдет финал женского турнира по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2020. Соревнования начнутся в 13.35 (мск).

От сборной России выступит Мария Ласицкене. 28-летняя спортсменка является трехкратной чемпионкой мира. Она также становилась чемпионкой Европы-2018.

Следить за онлайн-трансляцией женского турнира по прыжкам в высоту можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Сестры Аверины занимают второе и третье места после обруча
Как бороться с обнаглевшими УК и ТСЖ
Опубликованы фото сбежавших из изолятора Истры заключенных
Дедушка вернул потерянную сумку владельцу и был избит до полусмерти
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события