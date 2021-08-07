Кенийка Джепчирчир завоевала золотую медаль в марафоне на Олимпиаде

Кенийка Перес Джепчирчир выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Она пробежала марафон за 2 часа 27 минут и 20 секунд. Для нее это была дебютная Олимпиада.

Второй стала кенийка Бриджид Косгеи, уступившая соотечественнице лишь 16 секунд. Замкнула тройку лучших американка Молли Сейдел.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Легкая атлетика

Женщины

Марафон

Финал

1. Перес Джепчирчир (Кения) — 2:27.20.

2. Бриджид Косгеи (Кения) — отставание 0.16.

3. Молли Сейдел (США) — 0.26.