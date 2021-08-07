Нидерландка Хассан выиграла золото в беге на 10 км на Олимпиаде
14:26
Сифан Хассан из Нидерландов завоевала золото в беге на 10 км у женщин на Олимпиаде в Токио.
Хассан показала результат 29.55,32. На втором месте — Калкидан Гезаегне из Бахрейна, третьей стала Летесенбет Гидей из Эфиопии.
Отметим, что Хассан завоевала второе для себя золото на Играх в Японии. Ранее она стала чемпионкой в беге на 5 км. Золото Хассан в беге на 10 км стало 10-м для Нидерландов на этой Олимпиаде.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
10000 м
Финал
1. Сифан Хассан (Нидерланды) — 29:55.32
2. Калкидан Гезаегне (Бахрейн) — 29:56.18
3. Летесенбет Гидей (Эфиопия) — 30:01.72
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