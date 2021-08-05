Шкуренев после метания диска поднялся на 8-ю строчку в десятиборье на Олимпиаде

Канадец Дамиан Уорнер продолжает лидировать в десятиборье на Олимпийских играх в Токио. Его результат в седьмом сегменте, метании диска — 48,67 метра. Теперь у него 6610 очков.

На второй строчке идет австралиец Эшли Молоуни, который метнул диск на 44,38 метра (2741 очко). Замыкает тройку лучших канадец Пирс Лепаж — 6265 очков.

Российский легкоатлет Илья Шкуренев поднялся с 9-й на 8-ю строчку. Он метнул диск на 47,02 метра (восьмой результат). Теперь у него 6005 очка.

Следующий этап в программе десятиборцев — прыжки с шестом.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Десятиборье

Мужчины

Диск

1. Иржи Сикора — 49.90.

2. Линдон Виктор (Гренада) — 49.75.

3. Дамиан Уорнер (Канада) — 48.67.

8. Илья Шкуренев (Россия) — 47.02.

Общий зачет

1. Дамиан Уорнер (Канада) — 6610.

2. Эшли Молоуни (Австралия) — 6359.

3. Пирс Лепаж (Канада) — 6265.

8. Илья Шкуренев (Россия) — 6005.