Дарья Клишина покинет Токио 5 августа
13:48
Российская легкоатлетка Дарья Клишина покинет Токио 5 августа.
«Клишина покинет Токио 5 августа. До этого она находилась в Олимпийской деревне, ходила на необходимые медицинские процедуры», — приводит ТАСС слова представителя российской делегации на Играх в Японии.
30-летняя Клишина получила травму ноги во время квалификации в прыжке в длину на Олимпиаде в Токио. Спортсменка не смогла выполнить третью попытку из-за повреждения задней поверхности бедра. Медицинское обследование выявило у легкоатлетки разрыв одной из мышц. Сегодня, 4 августа стало известно, что Клишиной не потребуется операция на ноге в связи с травмой.
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