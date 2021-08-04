Российская легкоатлетка Дарья Клишина покинет Токио 5 августа.

«Клишина покинет Токио 5 августа. До этого она находилась в Олимпийской деревне, ходила на необходимые медицинские процедуры», — приводит ТАСС слова представителя российской делегации на Играх в Японии.

30-летняя Клишина получила травму ноги во время квалификации в прыжке в длину на Олимпиаде в Токио. Спортсменка не смогла выполнить третью попытку из-за повреждения задней поверхности бедра. Медицинское обследование выявило у легкоатлетки разрыв одной из мышц. Сегодня, 4 августа стало известно, что Клишиной не потребуется операция на ноге в связи с травмой.