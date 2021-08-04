Шкуреневу спорным решением судей не засчитали попытку на высоте 2,02

Россиянин Илья Шкуренев продолжает борьбу на Олимпиаде в Токио в соревнованиях десятиборцев.

В секторе для прыжков в высоту он не смог покорить планку на высоте 2 метра и 2 сантиметра.

Причем этот момент сопровождался скандалом. В последней попытке россиянин перепрыгнул планку, но задел ее ногами. Шкуренев успел уйти с мата, прежде чем планка упала, а судья поднял белый флаг, сигнализируя, что удачная попытка засчитана.

Однако, в итоге, Шкуреневу не засчитали эту попытку. Его результат -1 метр 99 сантиметров.

Российская сторона будет подавать протест на это решение.