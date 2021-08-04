Шкуреневу спорным решением судей не засчитали попытку на высоте 2,02
14:08
Россиянин Илья Шкуренев продолжает борьбу на Олимпиаде в Токио в соревнованиях десятиборцев.
В секторе для прыжков в высоту он не смог покорить планку на высоте 2 метра и 2 сантиметра.
Причем этот момент сопровождался скандалом. В последней попытке россиянин перепрыгнул планку, но задел ее ногами. Шкуренев успел уйти с мата, прежде чем планка упала, а судья поднял белый флаг, сигнализируя, что удачная попытка засчитана.
Однако, в итоге, Шкуреневу не засчитали эту попытку. Его результат -1 метр 99 сантиметров.
Российская сторона будет подавать протест на это решение.
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