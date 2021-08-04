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Тимановская в случае смены гражданства может получить право выступить на Олимпиаде-2024

12:47
Кристина Тимановская. Фото AFP
Кристина Тимановская. Фото AFP
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в случае смены спортивного гражданства сможет претендовать на участие в Олимпиаде 2024 года в Париже, несмотря на действующий трехлетний карантин после перехода, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службы Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Согласно Олимпийской хартии спортсмен, который уже представлял одну страну на Олимпийских играх или континентальных и мировых первенствах, а затем сменил свое гражданство или получил новое гражданство, может представлять на Олимпийских играх новую страну только после истечения трех лет после его последнего выступления за предыдущую страну. В основополагающем документе Международного олимпийского комитета (МОК) также говорится, что этот период может быть сокращен или даже отменен исполкомом МОК с согласия соответствующих НОК и международной федерации. Исполком МОК при вынесении своего решения будет учитывать обстоятельства каждого конкретного случая.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Бегунья находилась в аэропорту Токио под защитой полиции и властей. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ее апелляцию на отстранение от Олимпиады.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12055739

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Иван Шитик все материалы автора

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