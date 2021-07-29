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Чемпион мира в прыжках с шестом из США не выступит Олимпиаде в Токио из-за коронавируса

12:27
Сэм Кендрикс. Фото Getty Images
Сэм Кендрикс. Фото Getty Images
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Двукратный чемпион мира в прыжках с шестом американец Сэм Кендрикс сдал положительный тест на коронавирус и не сможет выступить на Олимпиаде в Токио, информирует Twitter НОК США. Как отмечается, 28-летний спортсмен отправлен в отель для изоляции.

«Здоровье и безопасность наших атлетов, тренеров и персонала — наш приоритет. Мы с сожалением подтверждаем, что тест Сэма Кендрикса на коронавирус дал положительный результат и он не выступит на Олимпиаде в Токио. Он был отправлен в отель для изоляции», — говорится в сообщении.

Напомним, из-за положительного теста Кендрикса вся сборная Австралии по легкой атлетике отправлена на карантин. Американец тренировался вместе с австралийским прыгуном Кертисом Маршаллом. В результате изолированы 63 человека.

Кендрикс — двукратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады 2016 года. Легкоатлетические соревнования на Олимпиаде стартуют 31 июля.

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