Сборная Австралии по легкой атлетике отправлена на карантин

Сборная Австралии по легкой атлетике на Олимпиаде в Токио отправлена на карантин после контакта с зараженным спортсменом, информирует пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) страны.

«Члены сборной Австралии по легкой атлетике на Олимпийских играх в Токио изолируются в своих комнатах в качестве меры предосторожности после того, как стало известно о положительном тесте на коронавирус у члена сборной США по легкой атлетике», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что все австралийские атлеты сдали тесты на COVID-19 и ждут результатов.

Диагноз на коронавирус был подтвержден у чемпиона мира по прыжкам с шестом американца Сэма Кендрикса. Он тренировался вместе с австралийским прыгуном Кертисом Маршаллом. В результате изолированы 63 человека.