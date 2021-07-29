Сборная Австралии по легкой атлетике отправлена на карантин
Сборная Австралии по легкой атлетике на Олимпиаде в Токио отправлена на карантин после контакта с зараженным спортсменом, информирует пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) страны.
«Члены сборной Австралии по легкой атлетике на Олимпийских играх в Токио изолируются в своих комнатах в качестве меры предосторожности после того, как стало известно о положительном тесте на коронавирус у члена сборной США по легкой атлетике», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что все австралийские атлеты сдали тесты на COVID-19 и ждут результатов.
Диагноз на коронавирус был подтвержден у чемпиона мира по прыжкам с шестом американца Сэма Кендрикса. Он тренировался вместе с австралийским прыгуном Кертисом Маршаллом. В результате изолированы 63 человека.
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