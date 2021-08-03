В последний день турнира по спортивной гимнастике у Симоны и сборной ОКР — ничья.

Олимпиада-2020

Спортивная гимнастика

Отдельные снаряды

Мужчины. Параллельные брусья

1. Даики Хасимото (Япония) — 15,066

2. Тин Србич (Хорватия) — 14,900

3. Никита Нагорный (Россия) — 14,533

Женщины. Бревно

1. Гуань Чэньчэнь (Китай) — 14,633

2. Тан Сицзин (Китай) — 14,233

3. Симона Байлз (США) — 14,000

Мужчины. Параллельные брусья

1. Цзоу Цзинюань (Китай) — 16,233

2. Лукас Даузер (Германия) — 15,700

3. Ферхат Арыджан (Турция) — 15,633

Во вторник Симона была в себе, понимала, что происходит вокруг. Как она готовилась последние дни, никому известно так и не стало. Врачи ей помогали вполне официально, возможно, и фармакология. Хотя можно очень долго спорить, чем это отличается от присутствия на Олимпиаде россиян, которые якобы отбирают медали у чистых спортсменов.

Спросить у самой Байлз, как она смогла чудесно вернуться, не получилось. Микрофоны на пресс-конференции и в микст-зоне оккупировали американские журналисты, которые экзальтированно спрашивали о том, как же их великая соотечественница нашла в себе силы выступить. Она тоже говорила закругленно — мне нужно было справиться со своими ментальными проблемами, спасибо за поддержку и так далее.

Нет, я не злорадствую — Симона действительно молодец, что вышла и добилась бронзы, как и наш Никита Нагорный. Но есть некоторое лицемерие в этой истории преодоления, в которой рассказывают лишь одну сторону, любезно улыбаясь и наигранно-восторженно аплодируя. Когда это видишь из первого ряда — бросается в глаза.

За Байлз болели стоя

Впервые на этой Олимпиаде на гимнастике я увидел очередь из журналистов. Понятно, что создала столпотворение именно Симона, которая не слезала с первых полос американских и других СМИ все эти дни, не выступая в зале. Это тоже надо уметь. А в микст-зоне и вовсе собралось около 70 журналистов на носовом платке. В итоге неуемные японские и азербайджанские волонтеры даже выводили за недостаточно плотно прилегающую маску. Байлз действительно многих свела с ума.

Болели за нее чуть ли не стоя. Американская делегация хлопала резиновыми дубинками и была в экстазе еще до соскока. Но американка — уже не робот, а вот китаянки без хайпа и пиара давно уже в таких превратились. Как в том анекдоте про русских, говорящих «люблю тебя», и китайцев, молча делающих свое дело.

В итоге Байлз с ошибками получила 14 баллов. Китаянки — 14,6 и 14,2 балла. Байлз без единого золота на Олимпиаде — пожалуй, это смена эпохи. Понятно, что приехала она, конечно, «получать удовольствие от гимнастики», но не в последнюю очередь — побеждать. Любое другое место — неудача, промежуточных агрегатных состояний у такой спортсменки нет.

У россиян — одна бронза, но настроение спокойное

Влада Уразова, к сожалению, последняя. На этой Олимпиаде нашу дебютантку уже успели обидеть в многоборье — когда она осталась с «деревом», хотя могла бороться за медаль. Россиянка логично пошла на сложную программу, начала неплохо, до поры до времени удачно сглаживала и прятала свои помарки в дополнительных движениях. Но в конце несколько раз видимо схватилась за воздух, чтобы удержаться. После такого сложно было рассчитывать на медаль. В микст-зоне она от разочарования не появилась. 12,733 — но 16-летней девчонке, которую не считали лидером сборной, точно не стоит убиваться.

Вообще виды были не наши. То же самое и с параллельными брусьями у мужчин. Никого в финале на чемпионате мира-2019, как и на бревне. А сейчас наши были во всех. Наибольшие шансы были у Никиты Нагорного, и он забрал еще одну бронзу. Учитывая то, что сложность его перекладины была пятой из восьми, это нормальный результат. Ошибки соперников были необходимы. Некоторые из них их сделали. Но не олимпийский чемпион Токио японец Хосимото и не хорват с прекрасной фамилией Србич. Во вторник был азиатский день в зале Ариаке.

Медаль Нагорного стала для нас последней в спортивной гимнастике — мы проиграли зачет в этом виде Китаю в последний день, который еще и забрал мужские параллельные брусья, но удержались выше США и Японии. И конечно, это успех. У нас 2-2-4 против 2-2-2 у американцев. Кто бы мог подумать о таком до начала турнира? С другой стороны, побед после выступления команд одержать мы не смогли, зато собрали урожай серебра и бронзы. Никита Нагорный наошибался на вольных упражнениях и в личном многоборье. Денис Аблязин был максимально близок к золоту вчера и проиграл корейцу 0 тысячных. А Китай взял и рванул к победе в общекомандном зачете Игр — и уже США не кажутся в этой гонке фаворитами.

Давид Белявский, начинавший день и занявший в брусьях пятое место, тоже скорее доволен:

— Настроение спокойное, не хорошее и не плохое. Никто не пишет вот. (Смеется и откладывает телефон.) Подошел, сделал комбинацию. Не хватило сложности. Там ребята выходят, делают 7,0 и 6,9. Можно бороться — делай базовую выше и все. Медальные ожидания были. В целом команда выступила хорошо, если брать прошлые Игры, мы улучшили результат. Там два серебра, несколько бронз. Сейчас золото в команде перевешивает все остальные. Стопудово будем отмечать, но позже, не в Японии. Ожидал от нее намного большего, если честно. Если брать организационные моменты, мне не очень понравилось. Видимо, причина в пандемии. Но судейством я доволен, все в порядке, — подвел итоги российский гимнаст.

Чувства действительно смешанные, не хорошие и не плохие. Интересно, долго ли будут помнить наших победителей и будут ли сильнее следить за гимнастикой по ходу следующего цикла.