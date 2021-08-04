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Нагорный: «Перед вольными упражнениями температура была 38,3, но не думал сниматься»

13:31
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Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал, что на Олимпиаде в Токио перед вольными упражнениями у него была температура

«За день до финала на вольных упражнениях. Я выступил в многоборье, день отдохнул. Потом пришел на тренировку и выполнил хорошую нагрузку, прошел по комбинациям, сделал программу и дополнительно поработал. На следующий день начало ломить тело, и я подумал, что это все на фоне нагрузки. Засыпая под вечер, я понял, что у меня началось давление в глазах — следствие повышения температуры. Доктору я не говорил, померил температуру — 37 градусов. Я подумал, что в этом нет ничего страшного. Потом проснулся утром, снова померил температуру — она уже была 38,3. Все начали переживать и паниковать, мало ли что. Мы сразу же сообщили нашему главному врачу, он пришел. Сдали тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Возможно, это произошло на фоне каких-то других заболеваний или это была обычная простуда. На тот момент мы так думали. Мы начали сбивать температуру и сбили ее до соревнований до 37 градусов. Состояние было так себе», — цитирует Нагорного ТАСС.

В Токио Нагорный выиграл золото в командном многоборье. На его счету также бронза в личном многоборье и упражнениях на перекладине.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/interviews/12054733

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Виктория Кравченко все материалы автора

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