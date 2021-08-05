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Байлз тренировалась в секретном зале перед бронзой Олимпиады в Токио

08:41
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз тренировалась в секретном зале на Олимпиаде в Токио перед завоеванием бронзовой медали в соревнованиях на бревне. Американке удалось договориться о тренировках в зале, который находится примерно в часе езды от Токио.

Как отмечается, там Байлз работала в сопровождении тренеров и врача команды на протяжении четырех дней по несколько часов. Во время тренировок американки дверь в зал запирали, чтобы никто ей не мешал.

Напомним, что Байлз снялась с командного многоборья и не выступала в личном многоборье на Олимпиаде в Токио из-за психологических проблем. Вчера Байлз рассказала, как узнала о смерти своей тети во время Олимпиады в Токио.

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