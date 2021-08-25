Гимнастка Мельникова рассказала, что перед встречей с Путиным спортсменам предстоит недельный карантин

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что в сентябре участники Олимпиады в Токио-2020 встретятся с президентом России Владимиром Путиным. Перед этим мероприятием спортсмены должны будут провести семидневный карантин.

«Возобновлю тренировки, но я не знаю, успею ли подготовиться к чемпионату мира в октябре. Нам же еще перед встречей с президентом в сентябре предстоит семидневный карантин в одной комнате без тренировок. У меня потом останется месяц до турнира, а это очень мало. Если получится — хорошо, а если нет — рисковать не буду.

Гимнастика такой вид спорта, что сегодня ты на пике, а завтра получил травму, вылетел на полгода и никуда не едешь. Это всегда тяжело пережить, поэтому трудно загадывать", — цитирует РИА Новости Мельникову.

21-летняя Мельникова завоевала три медали в Токио-2020. Золотую — в командных соревнованиях, и две бронзы: в многоборье и вольных упражнениях.