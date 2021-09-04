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Гимнаст Нагорный рассказал о нарушениях режима в Олимпийской деревне Токио

16:10
Олимпийская деревня в Токио. Фото Getty Images
Олимпийская деревня в Токио. Фото Getty Images
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Гимнаст Никита Нагорный, завоевавший на Олимпиаде в Токио золотую и две бронзовые медали, стал гостем шоу «Вечерний Ургант» и рассказал о нарушениях режима в Олимпийской деревне. На вопросы ведущего Ивана Урганта он отвечал вместе с двукратными чемпионками Игр-2020 — фехтовальщицей Софией Поздняковой и стрелком Виталиной Бацарашкиной.

— Важный момент: вы же были заперты. Какие развлечения были в олимпийской деревне? — спросил Ургант у спортсмена.

— Во-первых, это были первые Олимпийские игры, на которые разрешили проносить алкоголь. Или не во-первых? — рассмеялся Нагорный.

— И что же? Подождите. Алкоголь и спортсменам?

— Не, спортсменам нельзя.

— А кто пил?

— Но скоро же мы станем тренерами.

— А тренерам можно?

— Да.

— Надо, чтобы соревнования закончились? Или можно в процессе?

— Не знаю. Я не хочу просто сдавать тренеров.

— Вы нашу команду не сдавайте. Расскажите про иностранцев.

— Все, — смеясь ответил гимнаст.

— Слушайте, хочется же немножечко, когда закончились соревнования.

— Я не знаю про других, но знаю, как у нас под окнами каждый день веселились ребята. Девочкам повезло, потому что они уехали пораньше. Мы остались почти вплоть до закрытия. Пятого числа у нас были финалы, а до 2-3 ночи...

— Орут пьяные люди.

— Скажем так, веселые спортсмены.

— А спортсменам еще так просто не сделаешь замечание. Они же могут сразу запрыгнуть с шестом.

— Они же закончили выступление на Олимпиаде, а спортсмены это или тренеры — не поймешь.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Также олимпийские чемпионы Нагорный, Позднякова и Бацарашкина ответили на вопросы Урганта про кровати в деревне Токио.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/yO_MAd0vCLw

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Александр Кравченко все материалы автора

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