Гимнаст Нагорный рассказал о нарушениях режима в Олимпийской деревне Токио
Гимнаст Никита Нагорный, завоевавший на Олимпиаде в Токио золотую и две бронзовые медали, стал гостем шоу «Вечерний Ургант» и рассказал о нарушениях режима в Олимпийской деревне. На вопросы ведущего Ивана Урганта он отвечал вместе с двукратными чемпионками Игр-2020 — фехтовальщицей Софией Поздняковой и стрелком Виталиной Бацарашкиной.
— Важный момент: вы же были заперты. Какие развлечения были в олимпийской деревне? — спросил Ургант у спортсмена.
— Во-первых, это были первые Олимпийские игры, на которые разрешили проносить алкоголь. Или не во-первых? — рассмеялся Нагорный.
— И что же? Подождите. Алкоголь и спортсменам?
— Не, спортсменам нельзя.
— А кто пил?
— Но скоро же мы станем тренерами.
— А тренерам можно?
— Да.
— Надо, чтобы соревнования закончились? Или можно в процессе?
— Не знаю. Я не хочу просто сдавать тренеров.
— Вы нашу команду не сдавайте. Расскажите про иностранцев.
— Все, — смеясь ответил гимнаст.
— Слушайте, хочется же немножечко, когда закончились соревнования.
— Я не знаю про других, но знаю, как у нас под окнами каждый день веселились ребята. Девочкам повезло, потому что они уехали пораньше. Мы остались почти вплоть до закрытия. Пятого числа у нас были финалы, а до 2-3 ночи...
— Орут пьяные люди.
— Скажем так, веселые спортсмены.
— А спортсменам еще так просто не сделаешь замечание. Они же могут сразу запрыгнуть с шестом.
— Они же закончили выступление на Олимпиаде, а спортсмены это или тренеры — не поймешь.
Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Также олимпийские чемпионы Нагорный, Позднякова и Бацарашкина ответили на вопросы Урганта про кровати в деревне Токио.
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