Гимнаст Нагорный рассказал о своих планах после Олимпиады в Токио

Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал о своих планах после Олимпийских игр в Токио.

— В ведомстве очень гордятся вашими наградами и достижении. Осознание того, что вы служите в Росгвардии, помогало вам, давало вам мощь, подготовку, энергию?

— Мы уже с самого детства проходим подготовку. Все, что у нас есть с СССР — осталась тренерская закалка, можно сказать, что это военная закалка. Нас так воспитывают, тренируют так вдали от родителей. Это то, что вкладывают тренеры в нас с самого детства. Мы это помним и гордимся.

— Какие дальнейшие планы у вас?

— Сейчас планы — пойти к своим родным и близким и провести с ними время, потому что они долго ждут, а я устал, — сказал Нагорный.

В Токио Нагорный выиграл золото в командном многоборье. На его счету также бронза в личном многоборье и упражнениях на перекладине.