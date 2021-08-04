Олимпиада
Токио-2020
Спортивная гимнастика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Спортивная гимнастика

Гимнаст Нагорный рассказал о своих планах после Олимпиады в Токио

17:45
Никита Нагорный. Фото Reuters
Никита Нагорный. Фото Reuters
Теги:

Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал о своих планах после Олимпийских игр в Токио.

— В ведомстве очень гордятся вашими наградами и достижении. Осознание того, что вы служите в Росгвардии, помогало вам, давало вам мощь, подготовку, энергию?

— Мы уже с самого детства проходим подготовку. Все, что у нас есть с СССР — осталась тренерская закалка, можно сказать, что это военная закалка. Нас так воспитывают, тренируют так вдали от родителей. Это то, что вкладывают тренеры в нас с самого детства. Мы это помним и гордимся. 

— Какие дальнейшие планы у вас? 

— Сейчас планы — пойти к своим родным и близким и провести с ними время, потому что они долго ждут, а я устал, — сказал Нагорный.

В Токио Нагорный выиграл золото в командном многоборье. На его счету также бронза в личном многоборье и упражнениях на перекладине.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Российские волейболистки проиграли бразильянкам в четвертьфинале Олимпиады
В Битцевском лесу задержали извращенца
Смерч в Татарстане и его последствия сняли на видео
Как избавиться от кофеиновой ломки
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события