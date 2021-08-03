Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал о своих проблемах со здоровьем.

«Как только я понял, что у меня есть проблемы со здоровьем, сразу же сообщили об этом нашей команде. Моментально пришли врачи, начали брать тесты. Все они показали отрицательный результат. После этого мы начали сбивать температуру и планировать выступление. Слава богу, это не коронавирус. Я знал еще до соревнований, что под нагрузками может начать выходить камень — так и произошло», — сказал Нагорный.

В Токио Нагорный выиграл золото в командном многоборье. На его счету также бронза в личном многоборье и упражнениях на перекладине.