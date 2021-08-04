Олимпиада
Токио-2020
Спортивная гимнастика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Спортивная гимнастика

В семье Симоны Байлз случилась трагедия во время Олимпиады

09:56
Теги:

В семье американской гимнастки Симоны Байлз во время Олимпиады в Токио умер один из членов семьи. Во время турнира спортсменка узнала о смерти своей тети, сообщает издание People, ссылаясь на слова тренера Байлз.

Четырехкратная олимпийская чемпионка снялась с соревнований на Играх в Токио и пропустила несколько видов программы из-за психологических проблем. Она вернулась на упражнениях на бревне и стала третьей.

Дополнительная информация:

https://people.com/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Две 12-летние девочки получили медали Олимпиады. Такое не снилось даже девочкам Тутберидзе
Олимпиада-2020: Россия занимает пятое место в медальном зачете, Китай и США — в лидерах
Российская каратистка Чернышева не выступит на Олимпиаде в Токио из-за коронавируса
Спортивная гимнастика, Олимпиада-2020: время начала и где смотреть прямую трансляцию финалов в отдельных видах
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд