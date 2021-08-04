В семье Симоны Байлз случилась трагедия во время Олимпиады

В семье американской гимнастки Симоны Байлз во время Олимпиады в Токио умер один из членов семьи. Во время турнира спортсменка узнала о смерти своей тети, сообщает издание People, ссылаясь на слова тренера Байлз.

Четырехкратная олимпийская чемпионка снялась с соревнований на Играх в Токио и пропустила несколько видов программы из-за психологических проблем. Она вернулась на упражнениях на бревне и стала третьей.