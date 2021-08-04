Нагорный после Олимпиады поделился эмоциями от выступления

Российский гимнаст Никита Нагорный поделился эмоциями после Олимпиады в Токио (Япония).

«Я на сто процентов счастлив. Это безусловно. У меня было похожее ощущение на чемпионате Европы, когда я приехал расстроенный. Я уже дома сам себя критиковал, хотя у меня было две золотых и две серебряных медали. А потом я сказал себе: «Слушай, у тебя такого никогда не было. Зачем ты себя критикуешь?» В этом году у меня такое началось, что я очень самокритично к себе отношусь и требую от себя больше, чем могу сделать. Это меня и подкосило», — цитирует Нагорного ТАСС.