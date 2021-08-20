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Симона Байлз примет участие в туре по 35 городам США

07:47
Симона Байлз. Фото Instagram
Симона Байлз. Фото Instagram
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз анонсировала шоу-тур, который пройдет с 21 сентября по 20 октября и охватит 35 городов США. Шоу «Золото над Америкой» будет представлять собой «энергичный гимнастический спектакль в сопровождении поп-музыки». Зрители увидят программы Симоны, а также других звезд американской спортивной гимнастики. Байлз расскажет об основных моментах своей карьеры, продемонстрирует частные фото и видео.

В пресс-релизе говорится, что сценарий «олицетворяет личные ценности олимпийской чемпионки» — равенство прав и возможностей людей с разным цветом кожи, дружбу, бодипозитив, внимание к психическому здоровью и уверенность в себе.

Напомним, что после триумфа на Олимпиаде в Рио-2016 Симона не сумела пополнить в Токио-2020 свою коллекцию титулов. Байлз снялась после первого же упражнения командного многоборья, заявив, что ее мозг и тело больше не синхронизированы. Со ссылкой на психологические проблемы 24-летняя спортсменка пропустила все старты ОИ-2020, за исключением упражнения на бревне, где завоевала бронзу. После завершения Игр звездная гимнастка отправилась в отпуск, во время которого попала под огонь критики, признавшись в употреблении текилы.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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