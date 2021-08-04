Гимнастка Мельникова рассказала, как на нее повлиял карантин на фоне пандемии коронавируса

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что карантин на фоне пандемии коронавируса выбил ее из колеи.

«Я бы хотела, на самом деле, еще очень долго выступать. Поэтому сейчас мне нужно морально восстановиться, так как последние полтора года были очень непростыми. Из-за ковида были закрыты базы, отчего нам было очень тяжело. Я бы не хотела, чтобы в моей жизни еще такое повторилось.



Вся эта ситуация с карантином очень сильно выбила меня из колеи. Я не смогу снова сидеть на закрытой базе без возможности жить обычной жизнью. Это не дает мне мотивации, вдохновения для тренировок. Последние полтора года я тренировалась через силу, заставляла себя, пыталась себя эмоционально поднять", — цитирует Мельникову ТАСС.

На Олимпиаде в Токио Мельникова выиграла золото в командном многоборье, а также завоевала бронзовые медали в индивидуальном многоборье и вольных упражнениях.