Далалоян заявил, что собирается поехать на следующую Олимпиаду в Париже

Российский гимнаст Артур Далалоян поделился эмоциями от Олимпиады в Токио.

— Что сейчас чувствуешь, когда видишь столько людей вокруг?

— Радость за победу! Очень много причастно людей к этому всему и всем не безразлично.

— В апреле ты порвал ахилл, в июле успел уже восстановиться. Как это получилось?

— Фантастика, это магические способности, которые у меня есть с детства. Я ими с радостью пользуюсь.

— Тебя поставили на определенные снаряды, ибо не хотели рисковать, но ты решил выступать на всех. Как вообще на это решился?

— Это Олимпийски игры. Здесь ничего не надо бояться. Надо выкладываться до конца, до последней капли, как говорится.

— Говорили, что ты даже при ходьбе хромаешь...

— Когда летел в Токио, даже бегать не мог. Потом два дня отошел, пришел в себя немного, почувствовал силы.

— 25 лет не было золотых медалей, а сейчас все получилось. Как это можно объяснить?

— Это говорит о том, что настоящая сильная команда складывается годами. Это не просто поставить каких-то людей в команду и отправить их на чемпионат мира, Олимпийские игры бороться за медали. Такие моменты складываются, как мы видим, десятилетиями. Не просто годами. И вот сейчас у нас сложилась самая сильная команда.

— В Париже тебя увидим?

— Конечно, мы работаем, готовимся. Сейчас самое главное — подправить свое здоровье, а потом вперед.

В Токио Далалоян выиграл золото в командном многоборье.