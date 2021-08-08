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Нагорный: «Может, где-то я не доработал, не показал свой максимум»

20:53
Никита Нагорный. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никита Нагорный. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Гимнаст Никита Нагорный, завоевавший на Олимпиаде в Токио золотую и две бронзовые медали, рассказал о пережитых от победы эмоциях.

«Конечно, грустно. Потому что это праздник, который мы ждем на протяжении всей своей жизни. Впереди у нас три года для подготовки к следующим Олимпийским играм, в Париже. На самом деле, времени не очень много. Но я на самом деле очень доволен результатом. Может, где-то я не доработал, не показал свой максимум. В многоборье в том же мог бороться за золото. Точнее, боролся, но допустил ошибки», — отметил Нагорный в интервью РЕН ТВ.

Однако самая большая мечта гимнастов все же сбылась — это золото в командном многоборье.

«Был разрыв внутри. Я не мог сдерживать эмоции. Были слезы радости и злость, кричал. Буря эмоций. Все, что было — таких эмоций я уже не испытаю в спорте», — добавил чемпион.

В Токио Никита Нагорный завоевал три медали — бронзу в индивидуальном многоборье, бронзу в упражнении на перекладине и золото в командном многоборье.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/866729-gimnast-nagornyi-o-zolote-oi-takikh-emotsii-v-sporte-ia-uzhe-ne-ispytaiu

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Иван Шитик все материалы автора

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