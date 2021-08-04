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Байлз рассказала о подготовке к выступлению на бревне на Олимпиаде

11:19
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Американская гимнастка Симона Байлз рассказала, как готовилась к выступлению на бревне в финале Олимпиады в Токио (Япония).

«Каждый день я проходила медицинское обследование, после было два сеанса со спортивным психологом, которые помогли мне оставаться более уравновешенной. Мне дали разрешение на выступление на бревне, хотя я думала, мне не разрешат», — цитирует Байлз CNN.

На бревне американка завоевала бронзовую медаль, набрав 14.000 баллов.

Дополнительная информация:

https://edition.cnn.com/world/live-news/tokyo-2020-olympics-08-03-21-spt/h_751fb8ceec4ccda96e1c47e1df179d79

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Виктория Кравченко все материалы автора

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