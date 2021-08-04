Байлз рассказала о подготовке к выступлению на бревне на Олимпиаде
11:19
Американская гимнастка Симона Байлз рассказала, как готовилась к выступлению на бревне в финале Олимпиады в Токио (Япония).
«Каждый день я проходила медицинское обследование, после было два сеанса со спортивным психологом, которые помогли мне оставаться более уравновешенной. Мне дали разрешение на выступление на бревне, хотя я думала, мне не разрешат», — цитирует Байлз CNN.
На бревне американка завоевала бронзовую медаль, набрав 14.000 баллов.
Дополнительная информация:
https://edition.cnn.com/world/live-news/tokyo-2020-olympics-08-03-21-spt/h_751fb8ceec4ccda96e1c47e1df179d79
Читайте также
У китайцев могут отобрать медали за значки с Мао. Еще один скандал с политической акцией на олимпийском подиуме
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю