Байлз рассказала о подготовке к выступлению на бревне на Олимпиаде

Американская гимнастка Симона Байлз рассказала, как готовилась к выступлению на бревне в финале Олимпиады в Токио (Япония).

«Каждый день я проходила медицинское обследование, после было два сеанса со спортивным психологом, которые помогли мне оставаться более уравновешенной. Мне дали разрешение на выступление на бревне, хотя я думала, мне не разрешат», — цитирует Байлз CNN.

На бревне американка завоевала бронзовую медаль, набрав 14.000 баллов.