Лучший российский гимнаст Игр-2021 — об итогах турнира в Токио.

Никита Нагорный — последний медалист сборной России по спортивной гимнастике на Олимпиаде. И в заключительном гимнастическом интервью этих Игр он рассказал о тяжелых метаниях внутри себя (но не снялся, вышел и показал результат), проблемах со здоровьем и судействе. Некоторые считают 24-летнего ростовчанина слишком резким и жестким. Но на деле такая откровенность куда ценнее, чем ложные улыбки.

Камень из почек решил выходить сразу после многоборья. Было тяжело

— Эта медаль вывела меня из депрессивного состояния в то, которое должно быть на Олимпийских играх, — сказал Нагорный после выхода к прессе. — Вчера я выложил пост в Instagram о том, что я слишком многое требую от себя. Может, кому-то не нравится, что я превратил свои выступления в дискуссии и самокритику. Вчера я понял, что уже перебор. Нужно расслабиться и в последний день соревнований просто выйти и насладиться этим моментом.

Эта медаль многого стоит в плане моих споров с головой. Два-три последних дня очень тяжело сказались на мне в плане здоровья и настроя. Нужно было убрать все свои мысли о слабости, о том, что у тебя что-то болит, ломит тело. Сегодня стало чуть полегче ? и голова не болит, тело перестало ныть. Колики есть, но я вышел с пустой головой. Была мысль, что вдруг сейчас кто-то выйдет и сделает лучше, и я не буду опять на пьедестале. Я себе говорю: «Значит, он заслужил больше». Я сделал все что мог, я наслаждаюсь. Убедил себя. Рад, что все так у меня получилось.

— Не сложно было наслаждаться? Как оцените условия проживания в Олимпийской деревне?

— Мы люди, мы ко всему привыкаем. Если посмотреть на то, как люди живут в неразвитых странах, там можно найти больше счастливых людей. Мы просто подстроились под те правила, которые были, и пытались выжать максимум.

— Знаем, что были нюансы со здоровьем в эти дни. Что произошло?

— У меня пока нет точного определения, что случилось с моим здоровьем. У меня поднималась температура, ломило все тело, были головные боли и головокружения, колики в животе.

Как только я понял, что у меня есть проблемы со здоровьем, сразу же сообщили об этом нашей команде. Моментально пришли врачи, начали брать тесты. Все они показали отрицательный результат. После этого мы начали сбивать температуру и планировать выступление. Слава богу, это не коронавирус. Пока что для себя с врачами нашли оправдание, что это камень в почке начинает идти. Он решил в самое удобное время. Поэтому будем есть арбузы, пить больше лимонадов и терпеть. Я знал еще до соревнований, что под нагрузками может начать выходить камень — так и произошло

— Только лимонады или еще что-то?

— Для вас — лимонады. Хмельные! Думаю, в любом случае командой отметим. И в Ростов съезжу, с родными отмечу. Вот и все. Может, соберу какую-то вечериночку. Такие события раз в жизни бывают. Это моя самая главная мечта в жизни была — олимпийское золото. Я мечту эту исполнил. Здесь уже не нужно мелочиться. Надо, чтобы все люди, которые были к этому причастны, тоже отметили.

— Если эта мечта сбылась, то о чем мечтаете теперь?

— Я могу сказать, что в спорте цели никогда не убывают. Олимпиада проходит, начинается другая. Это бесконечный цикл. Поэтому у меня, поверьте, еще очень много целей помимо спорта.

— Планируете ехать в Париж?

— Жизнь покажет. Это же спорт, тут загадывать нельзя. Я не ухожу никуда, я буду тренироваться, готовиться к следующим стартам, а насколько я останусь, я не знаю. Может быть, не дай бог что. Загадывать в этом плане я не люблю.

Некоторые думают, что мальчики не смогут конкурировать с Байлз

— Вчера уже обсуждали с командой ситуацию с баллами и Денисом Аблязиным, критерии? К чему в итоге вы пришли?

— Да. Это правило. Как Артур выиграл чемпионат мира? Убираются все самые низкие оценки снарядов и самые высокие оценки остаются. То же самое было и вчера. Из двух прыжков наивысшую оценку оставляют. Наивысшая оценка была у корейца. Поэтому все узнали вчера, оказывается правила никакие не менялись. Какие были, такие и остались. По-разному всегда это. То есть если и база одинаковая, и оценка техническая одинаковая, и квалификация проходит одинаково, тогда делят.

— Накал нервов спал после этого? В Интернете уже начали бузить.

— Ой, сейчас, когда все закончилось, у меня вообще все спало. Я знал, что так и будет. Я могу сказать точно от том, что сегодня я анализировал соревнования и в моменте я просто говорю: «Слушай, остановись, ты — олимпийский чемпион, е-мое». Все, в этот момент у меня все в голове встало на свои места.

— Видели выступление Симоны Байлз? Что думаете? В России многие к ней относятся скептически.

— Я рад, что ей удалось показать то, что она готовила. Она удивила весь мир. Уже некоторые мальчики думают, что не смогут с ней конкурировать. (смеется) Этот человек вписал свое имя не только в гимнастику, но и известен во всем мире. Желаем ей скорейшего выздоровления, надеемся, что увидим ее еще на мировой арене.

Судейство было нормальное

— Тренер Валентина Родионенко негодовал из-за оценок и флага ОКР, повешенного под японский на одной из церемоний награждения. Вам как в целом Олимпиада организационно?

— Руководству в этом плане виднее, они лучше знают, как должно быть для страны. Игры разные по сравнению с Рио. Может, это даже на пользу — что без зрителей. Ты не распыляешься. В двух-трех случаях все бы шло по-другому. Китаец не поклонился на перекладине в многоборье. Ему сняли, а зрители это не поняли. Потому что они особо не разбираются. Хотя есть правило — снимают за такое три десятых. Многие бы поднялись, начали шуметь. То же самое у болельщиков-японцев — Хосимото с таким заступом выигрывает Олимпиаду! Но чисто технически он должен был потерять одну десятую, все по делу. Судьи не от балды оценки ставят. Если бы кто-то поступил не так, комиссия бы сразу это выявила. Нормальное судейство. Там люди не первый раз пришли, и никто не будет карьерой жертвовать.

— Ну я ссылался на слова Валентины Александровны

— Но у них большой опыт, их комментировать не буду. Но я надеялся, что здесь будут всех отпускать, ставить высоко. Но так ставят, когда есть зрители. А тут ко всем было строгое отношение. Не могу сказать, что меня засудили на перекладине. Встал нормально — медаль есть.

— И с Аблязиным то же все по делу?

— Могу сказать, что я после его соревнований к корейскому гимнасту отнесся критично, мол, Аблязин больше заслужил. Но можно же понять, что я буду болеть за товарища по команде. Просто есть правила.

— В прыжках в высоту парни сами решили, что надо дать два золота. Не надо так в спортивной гимнастике сделать?

— Правила сейчас таковы. И они справедливы.