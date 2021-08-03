В чем принципиальная разница между прыгунами в высоту, которые договорились о двух первых местах, и гимнастами, которых разделил не результат, а никому не известные правила?

Вчера многих задела ситуация со вторым местом россиянина Дениса Аблязина в опорном прыжке на соревнованиях по спортивной гимнастике в Токио. Нашему спортсмену вручили серебро, несмотря на то что он получил одинаковое количество баллов с корейцем Син Джи Хваном — вплоть до тысячных. Для определения чемпиона были применены «дополнительные показатели», а именно базовая сложность прыжка — у Хвана она оказалась чуть больше. Правило это, видимо, применяется столь редко, что о его существовании не знали ни спортсмены, ни многие специалисты. Между тем вся эта ситуация очень напоминала ту, что менее чем за сутки до этого случилась в секторе для прыжков в высоту.

Прыгуны-легкоатлеты Мутаз Баршим из Катара и итальянец Джанмарко Тамбери из Италии к финалу своих соревнований также достигли одинакового результата. По правилам для определения чемпиона надо было устраивать перепрыжку — снижать планку до тех пор, пока кто-нибудь ее не преодолеет. Однако Баршим и Тамбери отказались от этого и просто договорились о дележке золота. Судьи не возражали, и в итоге мы получили двух олимпийских чемпионов вместо одного. Между историями в атлетике и в гимнастике, конечно, нельзя ставить безусловный знак равенства. Все-таки это разные виды спорта и разные правила. Возможно, в гимнастике проблема сдвоенных (или строенных) призовых мест стоит более остро и международная федерация с этим яростно борется. И тем не менее история спорта показывает, что суровые правила — это одно, а дух спорта и просто элементарная человечность — это совсем другое.

The highest and the fastest? Look no further: they are Italian!

Congratulations to #GianmarcoTamberi and #MarcelJacobs, gold medal in high jump and 100m at #Tokyo2020

???#ItaliaTeam #StuporMundi pic.twitter.com/8K02V1xD3b — Italy in HCMC (@ItalyinHCMC) August 1, 2021

Мирная демонстрация

Олимпийский титул — это самое крутое, что может быть в спорте. Во всяком случае в спортивной гимнастике — это апофеоз карьерного успеха. Очень может быть, у Аблязина больше никогда в жизни не будет возможности атаковать пьедестал Игр. А сейчас он остановился даже не в миллиметре, а в одном полувздохе от вершины в личном турнире (напомню, что Денис — победитель Токио-2020 в составе нашей команды многоборцев). Да, чемпион в спорте должен быть один, иначе на соревнованиях начнется дурдом. Все мы отлично помним, как ругали российских лыжников Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова, которые на молодежном чемпионате мира демонстративно финишировали одновременно, держась за палки друг друга. Международная федерация тогда отказалась вручать три золотые награды и на фотофинише высчитывала микроны, чтобы выделить одного победителя. Хорошо, что не дисквалифицировала (такие примеры были, например, в триатлоне).

Однако нет таких правил, которые нельзя было бы нарушить «в виде исключения», если к этому подталкивает ситуация. Вот сейчас американская толкательница ядра Рэйвен Сондерс цинично наплевала на распоряжение МОК, запрещающее политические акции на подиуме (спортсменка сплела руки в букву Х «в поддержку всех угнетенных»). Дело Сондерс расследует МОК, но Олимпийский комитет США уже заявил, что перформанс с буквой Х — это «мирная демонстрация в поддержку расовой и социальной справедливости, которая была уважительной по отношению к ее соперницам и не нарушала никаких правил». И вполне вероятно, что теперь Рэйвен не накажут. Потому что правила она как бы нарушила, но сделала это мирно и уважительно, а значит, как бы ничего смертельного не произошло.

Рэйвен Сондерс. Фото Reuters

Скандал на льду

Вот это и называется «взвешенный подход». Его мы наблюдали, например, на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. В 2002 году в парном турнире по фигурному катанию действующие чемпионы мира канадцы Жами Сале и Давид Пеллетье проиграли россиянам Елене Бережной и Антону Сихарулидзе всего один судейский голос, причем объяснения причин такого решения были непонятны обычным болельщикам. Североамериканские СМИ устроили скандал и даже нашли доказательства «судейского заговора». Кроме того, оказалось, что если сложить оценки (а не выставленные судьями места), то победителями стали бы канадцы. В общем, обосновать справедливость триумфа россиян в глазах массового североамериканского зрителя (а заодно — и бродкастеров со спонсорами) было невозможно, хотя по правилам (а не по понятиям) без всяких вопросов победили Бережная и Сихарулидзе.

Недавно избранный президент МОК Жак Рогге оказался в очень тяжелой и даже позорной ситуации. Выход предложили канадцы — не отменять оценки Ле Гунь и не пересматривать результаты, а аннулировать все балы и в виде исключения вручить по итогам соревнований пар два комплекта золотых медалей. Бережная и Сихарулидзе под давлением Рогге вынуждены были согласиться на такой вариант и даже приняли участие в повторной церемонии награждения. Хотя потом они признавались, что никакой радости от такого «торжества справедливости» не испытывали. В первый и в последний раз в истории фигурного катания результаты соревнований были пересмотрены задним числом — якобы из-за имевшей место судейской ошибки. Никакими правилами такое решение не предполагалось и было принято исключительно ради того, чтобы замять скандал в СМИ.

Увидим ли мы добрую волю?

Похожая, но более древняя история была на чемпионате мира по лыжным гонкам в 1982 году в норвежском Хольменколлене. Тогда на финише эстафеты советский лыжник Александр Завьялов на полстопы опередил норвежца Оддвара Бро. Победа сборной СССР после просмотра фотофиниша была очевидной, но хозяева соревнований не могли разочаровать свои переполненные трибуны — это грозило большим скандалом. Они подали протест, в котором говорилось, что по правилам международной федерации результаты гонок фиксируются только до десятых долей секунды, а Завьялов опередил Бро только на две сотые. То есть визуально советский лыжник впереди, но по официальному хронометражу и времени в протоколе — нет. В итоге было принято решение не нагнетать ситуацию и вручить два комплекта золотых наград. В правилах ничего такого не было, но выход подсказала сама жизнь.

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи были вручены две золотые медали в скоростном спуске у горнолыжниц. Словенка Тина Мазе и Доминик Гизин из Швейцарии показали абсолютно одинаковое время — до сотых долей секунды. Теоретически можно было бы, наверное, начать искать дополнительные показатели, однако международная федерация не стала этого делать, зафиксировав двойную победу. В 2020 году на чемпионате мира по горным лыжам в Кортина-д'Ампеццо были вручены два комплекта золотых медалей в женском параллельном слаломе. Их получили итальянка Марта Бассино и австрийка Катарина Линсбергер. Тогда было признано, что одна из трасс, на которых соревновались девушки, была значительно быстрее другой.

В 2011 году на чемпионате мира по водным видам спорта в Шанхае датчанка Жаннетт Оттесен и белоруска Александра Герасименя показали одинаковый результат в заплыве на 100 метров вольным стилем и были награждены двумя золотыми медалями. Никаких проблем в этом организаторы не увидели. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане победу в двойках одновременно одержали немецкий экипаж Франческо Фридрих и Торстен Маргис и канадский — Джастин Криппс и Александр Копач. По сумме четырех попыток они показали равный результат. Похожая ситуация в бобслее была и на ОИ-1998 в Нагано, где два золота получили итальянцы Гюнтер Хубер и Антонио Тарталья, а также канадцы Пьер Людерс и Дэвид Макикерн.

И таких примеров очень много, несмотря на жесткие правила определения чемпионов во всех видах спорта. И, кажется, вопрос только в доброй воле организаторов и в уровне резонанса решения по поводу первого места. Очевидно, что сейчас наша делегация в Токио на фоне всех санкции не хочет нагнетать ситуацию и подставлять организаторов под скандал в СМИ (многие из которых настроены очень антироссийски). И организаторы, как показала история с Аблязиным, пользуются этим сполна, вытаскивая какие-то малоизвестные правила, вместо того чтобы включить логику и вспомнить о духе спорта.