Мельникова примет решение об участии в Олимпиаде-2024 исходя из состояния здоровья

Олимпийская чемпионка и двукратный бронзовый призер Игр в Токио по спортивной гимнастике россиянка Ангелина Мельникова примет решение об участии в следующих Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году, исходя из состояния здоровья.

«Я планирую поехать 26 августа на базу, пока планирую начать тренироваться, но не знаю, как пойдет — очень мало времени, месяц, посмотрим. Вообще мне бы очень хотелось принять участие в Олимпиаде в Париже, но буду отталкиваться от здоровья. Пока буду тренироваться, но не знаю пока, на каком уровне», — сказала спортсменка ТАСС.

Во вторник губернатор Владимирской области Владимир Сипягин вручил спортсменке денежную премию 2,5 млн рублей. Как отметила Мельникова, она намерена потратить призовые деньги на приобретение имущества и помощь близким.

«Пока я еще не знаю, но обычно квартира, машина, помощь родным. Хочется, чтобы вся семья была в достатке», — сказала она, уточнив, что рассматривает возможность приобретения жилья в Москве или в родном Воронеже, где сейчас проживает с родителями.

На счету спортсменки серебряная медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, а также золотая медаль в командном многоборье и бронза в личном многоборье и вольных упражнениях на Олимпиаде-2020 в Токио.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.