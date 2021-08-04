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Байлз рассказала о смерти тети во время Олимпиады в Токио

11:29
Симона Байлз. Фото Reuters
Симона Байлз. Фото Reuters
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Американская гимнастка Симона Байлз рассказала, как узнала о смерти своей тети во время Олимпиады в Токио.

«Два дня назад неожиданно умерла моя тетя. Я не была готова к такому. Вам нужно немного внимательнее относиться к тому, что вы пишите в Сети, так как не имеете ни малейшего представления о том, через что проходят спортсмены», — цитирует Байлз CNN.

У спортсменки возникли психологические проблемы на Играх. Она выступила только на бревне, завоевав бронзовую медаль.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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