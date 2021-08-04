Байлз рассказала о смерти тети во время Олимпиады в Токио

Американская гимнастка Симона Байлз рассказала, как узнала о смерти своей тети во время Олимпиады в Токио.

«Два дня назад неожиданно умерла моя тетя. Я не была готова к такому. Вам нужно немного внимательнее относиться к тому, что вы пишите в Сети, так как не имеете ни малейшего представления о том, через что проходят спортсмены», — цитирует Байлз CNN.

У спортсменки возникли психологические проблемы на Играх. Она выступила только на бревне, завоевав бронзовую медаль.