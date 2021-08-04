Байлз рассказала о смерти тети во время Олимпиады в Токио
11:29
Американская гимнастка Симона Байлз рассказала, как узнала о смерти своей тети во время Олимпиады в Токио.
«Два дня назад неожиданно умерла моя тетя. Я не была готова к такому. Вам нужно немного внимательнее относиться к тому, что вы пишите в Сети, так как не имеете ни малейшего представления о том, через что проходят спортсмены», — цитирует Байлз CNN.
У спортсменки возникли психологические проблемы на Играх. Она выступила только на бревне, завоевав бронзовую медаль.
Читайте также
Ромашина и Колесниченко идут за золотом, гандболистки и волейболистки — за полуфиналом. Чего ждать на Олимпиаде 4 августа
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю