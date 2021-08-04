Нагорный: «Даже не верится, что все закончилось!»
08:12
Российский гимнаст Никита Нагорный в своем Instagram рассказал, что летит из Токио в Россию.
«Летим домой, даже не верится, что все закончилось! Или только начинается?» — написал Нагорный.
В Токио Нагорный выиграл золото в командном многоборье. На его счету также бронза в личном многоборье и упражнениях на перекладине.
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