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Нагорный: «Даже не верится, что все закончилось!»

08:12
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Российский гимнаст Никита Нагорный в своем Instagram рассказал, что летит из Токио в Россию.

«Летим домой, даже не верится, что все закончилось! Или только начинается?» — написал Нагорный.

Публикация от Никита Нагорный (@nikushkarus)

В Токио Нагорный выиграл золото в командном многоборье. На его счету также бронза в личном многоборье и упражнениях на перекладине.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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