В федерации заявили, что гимнаст Нагорный показал запредельный уровень в финале Олимпиады

Президент Федерации спортивной гимнастики Ростовской области Владимир Фудимов высказался о выступлении Никиты Нагорного на Олимпиаде в Токио.

«В гимнастике многоборец не может выступать на том же уровне, на котором выступает «снарядник». Вместе с Никитой за награды боролись спортсмены, которые тренируют один снаряд. Нагорный тренирует шесть снарядов, и на всех он должен быть на уровне тех людей, которые тренируют только один снаряд. То, что многоборец выиграл личную медаль в отдельном виде, — это героизм. Это запредельный уровень», — цитирует Фудимова ТАСС.

Сегодня, 3 августа, россиянин завоевал бронзу на перекладине в финале Игр-2020.