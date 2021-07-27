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Женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото Олимпиады впервые с 1992 года

15:53

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые с 1992 года выиграла золотые медали в командном первенстве на Олимпиаде.

Российская команда, за которую выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразована, на Играх в Токио набрала 169,528 балла.

Второе место заняла команда США (166,096), на третьем месте — Великобритания (164,096).

На Олимпиаде 1992 года в Барселоне первой стала Объединенная команда республик бывшего СССР. Тогда за нее выступали Розалия Галиева, Светлана Богинская, Татьяна Гуцу, Елена Груднева, Татьяна Лысенко и Оксана Чусовитина.

Примечательно, что Чусовитина выступала на Олимпиаде в Токио в возрасте 46 лет. Для нее это восьмая Олимпиада, что является рекордом книги Гиннесса. После своего выступления она объявила о завершении карьеры.

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