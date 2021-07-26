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Сборная России по спортивной гимнастике выиграла командное многоборье на Олимпиаде в Токио

15:45
Давид Белявский. Фото AFP
Давид Белявский. Фото AFP
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Сборная России по спортивной гимнастике заняла первое место в мужском командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Сборная России за шесть видов набрала 262,500 балла. Второе место заняли японские гимнасты (262,397). Тройку призеров замкнула команда Китая (261,894).

За российскую команду выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.

Турнир по спортивной гимнастике начался 24 июля и завершится 28 июля.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Командное первенство

Финал

1. Россия (Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский) — 262,500

2. Япония — 262,397

3. Китай — 261,894

4. Великобритания — 255,760

5. США — 254,594

6. Швейцария — 250,927

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