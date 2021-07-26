Сборная России по спортивной гимнастике выиграла командное многоборье на Олимпиаде в Токио
15:45
Сборная России по спортивной гимнастике заняла первое место в мужском командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Сборная России за шесть видов набрала 262,500 балла. Второе место заняли японские гимнасты (262,397). Тройку призеров замкнула команда Китая (261,894).
За российскую команду выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.
Турнир по спортивной гимнастике начался 24 июля и завершится 28 июля.
Гимнастика спортивная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Командное первенство
Финал
1. Россия (Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский) — 262,500
2. Япония — 262,397
3. Китай — 261,894
4. Великобритания — 255,760
5. США — 254,594
6. Швейцария — 250,927
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