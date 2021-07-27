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Олимпиада-2020: Россия выиграла золотые медали в женском командном многоборье

15:32
Ангелина Мельникова. Фото Getty Images
Ангелина Мельникова. Фото Getty Images
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Сегодня, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио разыгрывались медали в спортивной гимнастике — женском командном многоборье.

Российская команда в упорной борьбе одержала победу над США.

Состав сборной России: Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова.

Гимнастика спортивная
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Командное первенство
Смена 1
1. Россия — 43,799
Лилия Ахаимова — 14,733
Ангелина Мельникова — 14,600
Владислава Уразова — 14,466
2. США — 42,732
3. Франция — 41,399

Смена 2
1. Россия — 88,498 (44,699)
Ангелина Мельникова — 14,933
Владислава Уразова — 14,866
Виктория Листунова — 14,900
2. США — 85,998 (42,266)
3. Италия — 83,031 (42,655)

Смена 3
1. Россия — 128,030 (39,532)
Ангелина Мельникова — 12,566
Владислава Уразова — 12,633
Виктория Листунова — 14,333
2. США — 127,030 (41,232)
3. Италия — 124,530 (41,499)

Финал
1. Россия — 169,528
2. США — 166,096
3. Великобритания — 164,096

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Руслан Абушкин все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события