Олимпиада-2020: Россия выиграла золотые медали в женском командном многоборье

Сегодня, 27 июля, на Олимпийских играх в Токио разыгрывались медали в спортивной гимнастике — женском командном многоборье.

Российская команда в упорной борьбе одержала победу над США.

Состав сборной России: Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Виктория Листунова и Лилия Ахаимова.

Гимнастика спортивная

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Командное первенство

Смена 1

1. Россия — 43,799

Лилия Ахаимова — 14,733

Ангелина Мельникова — 14,600

Владислава Уразова — 14,466

2. США — 42,732

3. Франция — 41,399

Смена 2

1. Россия — 88,498 (44,699)

Ангелина Мельникова — 14,933

Владислава Уразова — 14,866

Виктория Листунова — 14,900

2. США — 85,998 (42,266)

3. Италия — 83,031 (42,655)

Смена 3

1. Россия — 128,030 (39,532)

Ангелина Мельникова — 12,566

Владислава Уразова — 12,633

Виктория Листунова — 14,333

2. США — 127,030 (41,232)

3. Италия — 124,530 (41,499)

Финал

1. Россия — 169,528

2. США — 166,096

3. Великобритания — 164,096