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В Госдуме прокомментировали победу российских гимнасток на Олимпиаде в Токио

16:51
Российские гимнастки с золотыми медалями. Фото Getty Images
Российские гимнастки с золотыми медалями. Фото Getty Images
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Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму, по делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» победу женской сборной России по спортивной гимнастике в командном первенстве на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

«Сегодня настоящий праздничный день, когда у нас столько медалей завоевано на Олимпийских Играх. Тем более, в таком принципиальном виде спорта как гимнастика. Это радостно и удивительно. Мне интересно посмотреть на реакцию тех скептиков, которые говорили: «А надо ли нам вообще ехать на Олимпиаду с флагами ОКР?» Теперь ответ один: точно надо. Я даже слушал подборку, все говорят «Россия». Забываются, хоть и дают им на бумажке, что нужно говорить: «Представители Олимпийского комитета России». Это говорит о том, что авторитет российского спорта, благодаря таким героям, каких мы сегодня с вами видим, растет день ото дня. Это могущество спортивной державы России», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Анастасией Гундоровой.

Ранее, 27 июля, российская команда набрала 169,528 балла в командном многоборье. В составе сборной России выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова Второе место заняла команда США (166,096), на третьем месте — Великобритания (164,096).

Вчера, 26 июля, мужская сборная России по спортивной гимнастике также выиграла золото в командном многоборье.

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