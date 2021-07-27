Российская спортивная гимнастка Лилия Ахаимова прокомментировала золото команды на Олимпиаде в Токио.

«Когда Геля пришла в зал, сказала, что у нее хорошая чуйка. Будем теперь возить ее на все соревнования. Мы верили, и все сбылось. Это очень классно», — передает слова Ахаимовой Telegram-канал ОКР.

Российская команда, за которую выступали Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, на Играх в Токио набрала 169,528 балла.

Второе место заняла команда США (166,096), на третьем месте — Великобритания (164,096).