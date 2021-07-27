Ахаимова — о золоте на Олимпиаде: «Мы верили, и все сбылось. Это очень классно»
17:16
Российская спортивная гимнастка Лилия Ахаимова прокомментировала золото команды на Олимпиаде в Токио.
«Когда Геля пришла в зал, сказала, что у нее хорошая чуйка. Будем теперь возить ее на все соревнования. Мы верили, и все сбылось. Это очень классно», — передает слова Ахаимовой Telegram-канал ОКР.
Российская команда, за которую выступали Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, на Играх в Токио набрала 169,528 балла.
Второе место заняла команда США (166,096), на третьем месте — Великобритания (164,096).
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