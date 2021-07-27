Поздняков: «Победы в Токио вдохновят молодежь в России заниматься спортивной гимнастикой»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что успехи российских гимнастов в командных первенствах на Олимпиаде должны вдохновить молодое поколение заниматься этим видом спорта.

Сегодня, 27 июля, женская сборная России впервые в истории победила на Олимпиаде в командном многоборье. Вчера, 26 июля, мужская сборная России также выиграла золотые медали соревнований.

«Замечательные гимнасты, они вчера и сегодня взрывают зал Токио. Честно говоря, меня переполняют эмоции. Долгое время мы так не доминировали в гимнастике, особенно это важно в командных дисциплинах, поскольку это вдохновляет, воодушевляет остальные команды и мотивирует юное поколение россиян заниматься гимнастикой», — цитирует Позднякова ТАСС.

Российская команда, за которую выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразована, на Играх в Токио набрала 169,528 балла.