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Тардиф объяснил, как дело Федотова может сказаться на допуске сборной России по хоккею до Олимпиады-2026

Константин Белов
Корреспондент
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Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф объяснил «СЭ», как дело вратаря ЦСКА Ивана Федотова может повлиять на возможный допуск сборной России до Олимпиады-2026.

«Если Россия хочет участвовать в соревнованиях ИИХФ, то ей необходимо принять правила. Или она принимает правила, или играет в свою собственную игру где-то в другом месте. Дело Ивана Федотова является явным вызовом правилам ИИХФ и руководству ИИХФ. Мы принимаем вызов таким, какой он есть. И я слышал, что это не политическое решение», — сказал Тардиф «СЭ».

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера Ивана Федотова до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го заключил соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

31 октября ИИХФ опубликовала составы групп олимпийского турнира и квалификационных раундов. Российская команда попадет в одну группу с США в случае возвращения россиян на международные турниры. Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Сборная России по хоккею отстранена от участия в турнирах под эгидой ИИХФ с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Иван Федотов
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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