Быков надеется, что российские игроки НХЛ примут участие в Играх 2026 и 2030 годов

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» новость об участии игроков НХЛ в Олимпиадах 2026 и 2030 годов.

«Чем больше будет сильных игроков на Олимпийских играх, тем лучше как для хоккея, так и для Игр в целом. Сильные и известные игроки привлекают зрителей и болельщиков как на трибуны, так и к экранам телевизоров. Это также даст возможность эволюции хоккея. В этой степени нужно надеяться, что и наши хоккеисты примут участия в играх», — сказал Быков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Впервые с 2014 года игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде и в шестой раз в истории (1998, 2002, 2006, 2010, 2014).

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в городах Милан и Кортина д'Ампеццо.