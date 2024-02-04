Канарейкин оценил шансы российских хоккеистов выступить на Олимпийских играх-2026

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин предположил, могут ли Россию допустить на Олимпийские игры 2026 года.

Ранее НХЛ разрешила своим игрокам участвовать в Олимпиадах 2026 и 2030 годов.

«Перспективы, наверное, все равно связаны с ситуацией. Считаю, если СВО будет закончено, то, конечно, шансы у нас есть попасть на Олимпийские игры. А так, если все будет продолжаться, то увидеть нашу сборную на Олимпиаде 2026 года будет трудно», — цитирует Канарейкина Vprognoze.ru.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.