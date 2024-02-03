Самсонов считает, что участие игроков НХЛ в Олимпиаде сделает ее привлекательнее

Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов считает, что участие игроков НХЛ украсит Олимпиаду и сделает ее еще привлекательнее.

«Думаю, это только украсит Олимпиаду и сделает ее еще привлекательнее. Для многих игроков НХЛ, которые примут участие в таком турнире, сбудется мечта. Рад, что лига и профсоюз игроков наконец-то договорились», — приводит слова Самсонова ТАСС.

2 февраля НХЛ, профсоюз игроков и Международная федерация хоккея (ИИХФ) согласовали основные принципы, касающиеся участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.