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Овечкин — про отстранение России: «Кучеров, возможно, никогда не сыграет на Олимпиаде. Безумие»

Овечкин отреагировал на продление отстранения сборных России
Ана Горшкова
Корреспондент
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Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.
Фото photo.khl.ru

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборных России и Белоруссии еще на один сезон.

Хоккеисты сборной России. Отстранение продолжается. Россия пропустит и следующий международный сезон в хоккее, а Белоруссия — Олимпиаду

«Я стараюсь не думать об этом. Но Никита Кучеров, возможно, никогда не сыграет на Олимпиаде. Это безумие. Но что есть, то есть. Это не в наших силах. Мы просто следуем правилам. Ничего хорошего, но это то, что есть. Мы ничего не можем сделать прямо сейчас. Возможно, это изменится. Надеюсь на это», — приводит слова Овечкина The Athletic.

12 февраля совет ИИХФ заявил, что возвращение сборных России и Белоруссии на международные соревнования «пока небезопасно». Команды отстранены с февраля 2022 года.

В Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что разочаровны данным решением ИИХФ и назвали его «дискриминационным».

Александр Овечкин
Сборная России по хоккею
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