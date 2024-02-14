Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборных России и Белоруссии еще на один сезон.

«Я стараюсь не думать об этом. Но Никита Кучеров, возможно, никогда не сыграет на Олимпиаде. Это безумие. Но что есть, то есть. Это не в наших силах. Мы просто следуем правилам. Ничего хорошего, но это то, что есть. Мы ничего не можем сделать прямо сейчас. Возможно, это изменится. Надеюсь на это», — приводит слова Овечкина The Athletic.

12 февраля совет ИИХФ заявил, что возвращение сборных России и Белоруссии на международные соревнования «пока небезопасно». Команды отстранены с февраля 2022 года.

В Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что разочаровны данным решением ИИХФ и назвали его «дискриминационным».