В ИИХФ рассказали, когда будет принято решение об участии России в Олимпиаде-2026

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в разговоре с «СЭ» объяснил решение федерации о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов до конца сезона-2024/25.

«Мы всегда принимаем решения год за годом. Россия по рейтингу не имеет отношения к квалификационному раунду, как Белоруссия. Решение об участии России в Олимпиаде 2026 года будет принято на совете в феврале-марте 2025 года», — сказал Тардиф «СЭ».

12 февраля совет ИИХФ заявил, что возвращение сборных России и Белоруссии на соревнования под эгидой организации «пока небезопасно».

ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.