Брызгалов — об участии игроков НХЛ в Олимпиаде: «Это хоккей высочайшего уровня, а не как на последних Играх»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение НХЛ отпустить хоккеистов лиги на Олимпийские игры 2026 и 2030 годов.

«Это отличная новость. Конечно, можно будет посмотреть. Это хоккей высочайшего уровня, когда высокоуровневые игроки будут соревноваться друг против друга, а не как на последних Олимпиадах. Навредит ли это розыгрышу НХЛ? Об этом всегда много говорят. Это риски серьезных травм. Топовые игроки могут выбыть до конца сезона, что поделаешь. Но риск всегда присутствует. Ну а так не думаю, что это навредит с финансовой точки зрения», — сказал Брызгалов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

Ранее стало известно, что НХЛ и НХЛПА согласовали с ИИХФ условия участия своих хоккеистов в Играх 2026 и 2030 годов. Детали будут опубликованы в ближайшие месяцы.

Впервые с Олимпиады-2014, которая прошла в Сочи, игроки НХЛ примут участие в этом турнире.