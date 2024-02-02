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2 февраля, 22:39

Брызгалов — об участии игроков НХЛ в Олимпиаде: «Это хоккей высочайшего уровня, а не как на последних Играх»

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Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение НХЛ отпустить хоккеистов лиги на Олимпийские игры 2026 и 2030 годов.

«Это отличная новость. Конечно, можно будет посмотреть. Это хоккей высочайшего уровня, когда высокоуровневые игроки будут соревноваться друг против друга, а не как на последних Олимпиадах. Навредит ли это розыгрышу НХЛ? Об этом всегда много говорят. Это риски серьезных травм. Топовые игроки могут выбыть до конца сезона, что поделаешь. Но риск всегда присутствует. Ну а так не думаю, что это навредит с финансовой точки зрения», — сказал Брызгалов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

Ранее стало известно, что НХЛ и НХЛПА согласовали с ИИХФ условия участия своих хоккеистов в Играх 2026 и 2030 годов. Детали будут опубликованы в ближайшие месяцы.

Впервые с Олимпиады-2014, которая прошла в Сочи, игроки НХЛ примут участие в этом турнире.

Илья Брызгалов
НХЛ
Олимпиада
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«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
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Тардиф: «Решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде является поворотным моментом для хоккея»

Быков надеется, что российские игроки НХЛ примут участие в Играх 2026 и 2030 годов
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 49 30 19 63
2 Каролина 48 28 20 61
3 Филадельфия 50 25 25 56
4 Айлендерс 49 20 29 52
5 Питтсбург 46 22 24 51
6 Нью-Джерси 47 24 23 51
7 Вашингтон 47 22 25 51
8 Коламбус 50 16 34 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 49 31 18 71
2 Флорида 49 31 18 66
3 Тампа-Бэй 50 27 23 59
4 Торонто 47 25 22 58
5 Детройт 50 26 24 58
6 Баффало 49 22 27 48
7 Монреаль 49 20 29 48
8 Оттава 47 20 27 42
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 49 32 17 67
2 Даллас 49 30 19 66
3 Виннипег 47 30 17 65
4 Сент-Луис 49 26 23 54
5 Нэшвилл 51 26 25 54
6 Аризона 48 23 25 49
7 Миннесота 49 21 28 47
8 Чикаго 50 14 36 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 49 33 16 71
2 Вегас 50 29 21 64
3 Эдмонтон 45 29 16 59
4 Лос-Анджелес 48 23 25 56
5 Сиэтл 50 21 29 52
6 Калгари 49 22 27 49
7 Анахайм 50 18 32 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
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Торонто – Айлендерс
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Рейнджерс – Колорадо
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И О
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Нэйтан Маккиннон

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И Г
Остон Мэттьюс

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Торонто

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Флорида

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Нэшвилл

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