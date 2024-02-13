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Сегодня, 10:30

Фристайлистка Лазаренко надеется выступить на Олимпиаде-2026

Алина Савинова
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Серебряный призер чемпионата мира по фристайлу Виктория Лазаренко призналась, что настраивается на выступление на зимних Олимпийских играх 2026 года.

«У меня есть надежда на выступление на Олимпиаде. Если не получится, значит, так тому и быть. Я очень хочу там выступить, так как в 2022 году я пропустила Олимпийские игры, так что я настраиваюсь и готовлюсь. Нейтральный статус меня не смущает, потому что все и так знают, что мы из России и представляем свою страну», — приводит ТАСС слова Лазаренко.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) с 6 по 22 февраля. Талисманом Игр будет горностай Тина (сокращение от Кортина-д'Ампеццо).

Источник: ТАСС
Олимпиада
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