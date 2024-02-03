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Тардиф: «Участие россиян и белорусов в Играх рассмотрит совет ИИХФ 12-13 февраля»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал, когда ИИХФ рассмотрит вопрос участия россиян и белорусов в Олимпийских играх 2026 и 2036 годов.

«Что касается переговоров IIHF с НХЛ и профсоюзом, это было сложно, но мы это сделали, — цитирует Тардифа ТАСС. — Участие россиян и белорусов рассмотрит совет ИИХФ 12-13 февраля».

2 февраля НХЛ и Ассоциация игроков лиги (НХЛПА) согласовали с ИИХФ условия участия своих хоккеистов в Играх 2026 и 2030 годов. Детали будут опубликованы в ближайшие месяцы.

Также НХЛ объявила о проведении международного турнира «Четыре нации» в 2025 году. Сборная России не будет участвовать в соревновании.

НХЛ объявила, что отпустил игроков на&nbsp;Олимпиаду. НХЛ едет на Олимпиаду и создает свой «Евротур» без России. Турнира всех сильнейших мы пока не увидим

Источник: ТАСС
Хоккей
НХЛ
Люк Тардиф
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