Кулешова: «Даже если нас не допустят к Олимпиаде, знаю, что сейчас наслаждаюсь жизнью»

Анастасия Кулешова рассказала «СЭ», какую цель себе ставит после возвращения в спорт. Кулешова пропустила олимпийский сезон ради семьи и возобновила карьеру в сезоне-2022/23.

— Ты наглядно показала, что Олимпиада не главное, что семья важнее. Какая у тебя сейчас цель в спорте? Я вернулась для того, чтобы...

— Я бы хотела получить личную олимпийскую медаль. Не знаю, насколько это возможно в связи с обстановкой. Потому что до следующей Олимпиады (2030 года. — Прим. «СЭ») уже точно не буду оставаться. Это слишком. Но посмотрим. Даже если нас не допустят к Олимпиаде, я знаю, что сейчас наслаждаюсь жизнью, сделала свой осознанный выбор, чтобы быть здесь. Поэтому, даже если нас не допустят, это просто останется мечтой, — сказала Кулешова.