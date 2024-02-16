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16 февраля, 11:00

Кулешова: «Даже если нас не допустят к Олимпиаде, знаю, что сейчас наслаждаюсь жизнью»

Лыжница Кулешова рассказала, что хочет выиграть олимпийскую медаль
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Анастасия Кулешова.
Фото Global Look Press

Анастасия Кулешова рассказала «СЭ», какую цель себе ставит после возвращения в спорт. Кулешова пропустила олимпийский сезон ради семьи и возобновила карьеру в сезоне-2022/23.

— Ты наглядно показала, что Олимпиада не главное, что семья важнее. Какая у тебя сейчас цель в спорте? Я вернулась для того, чтобы...

— Я бы хотела получить личную олимпийскую медаль. Не знаю, насколько это возможно в связи с обстановкой. Потому что до следующей Олимпиады (2030 года. — Прим. «СЭ») уже точно не буду оставаться. Это слишком. Но посмотрим. Даже если нас не допустят к Олимпиаде, я знаю, что сейчас наслаждаюсь жизнью, сделала свой осознанный выбор, чтобы быть здесь. Поэтому, даже если нас не допустят, это просто останется мечтой, — сказала Кулешова.

Анастасия Кулешова. «Не могу поставить два года жизни ребенка на золотую олимпийскую медаль». Интервью Анастасии Кулешовой

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Анастасия Кулешова
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