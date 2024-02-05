Шестеркин признался, что мечтает сыграть за сборную России на Олимпиаде

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин заявил, что мечтает сыграть за сборную России на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

«Я думаю, это важно для каждого игрока. Когда ты молод, ты пытаешься попасть на Олимпийские игры, чтобы играть за свою национальную сборную. Когда я вырос, это стало моей мечтой», — цитирует Шестеркина журналист The Athletic Питер Бо в соцсети Х.

В составе сборной России Шестеркин стал олимпийским чемпионом Игр в южнокорейском Пхенчхане, тогда он находился в команде в статусе третьего вратаря и не провел на льду ни одной секунды.

2 февраля НХЛ и Ассоциация игроков лиги (НХЛПА) согласовали с ИИХФ условия участия своих хоккеистов в Играх 2026 и 2030 годов. Детали будут опубликованы в ближайшие месяцы.

Также НХЛ объявила о проведении международного турнира «Четыре нации» в 2025 году. Сборная России не будет участвовать в соревновании.

В сезоне-2023/24 Шестеркин принял участие в 32 матчах «Рейнджерс», 28-летний россиянин отразил 89,9 процента бросков при коэффициенте надежности 2,86 — это худшие показатели спортсмена за все время в НХЛ.