Каменский: «НХЛ будет влиять на ИИХФ, чтобы россияне участвовали в Олимпиаде»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский считает, что руководство НХЛ может помочь российским игрокам выступить на Олимпийских играх.

«Решение НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду важно для хоккеистов. Это одно из самых главных соревнований, но без нашей команды любые международные соревнования неполноценны. НХЛ будет влиять на Международную федерации хоккея на льду (ИИХФ), чтобы россияне участвовали в Олимпиаде. Они дали добро игрокам, а наши хоккеисты имеют те же права, что и все остальные, и должны участвовать», — цитирует Каменского Meatartings.ru.

2 февраля сообщалось, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков лиги (НХЛПА) согласовали с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) условия участия своих хоккеистов в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Однако участие сборной России в турнирах находится под вопросом.