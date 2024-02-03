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Сегодня, 19:32

Каменский: «НХЛ будет влиять на ИИХФ, чтобы россияне участвовали в Олимпиаде»

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион Валерий Каменский считает, что руководство НХЛ может помочь российским игрокам выступить на Олимпийских играх.

«Решение НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду важно для хоккеистов. Это одно из самых главных соревнований, но без нашей команды любые международные соревнования неполноценны. НХЛ будет влиять на Международную федерации хоккея на льду (ИИХФ), чтобы россияне участвовали в Олимпиаде. Они дали добро игрокам, а наши хоккеисты имеют те же права, что и все остальные, и должны участвовать», — цитирует Каменского Meatartings.ru.

2 февраля сообщалось, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков лиги (НХЛПА) согласовали с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) условия участия своих хоккеистов в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Однако участие сборной России в турнирах находится под вопросом.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskii-nkhl-budet-vliyat-na-iihf-chtoby-rossiyane-uchastvovali-v-olimpiade-330604/
Хоккей
НХЛ
Олимпиада
Валерий Каменский
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«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 49 30 19 63
2 Каролина 48 28 20 61
3 Филадельфия 50 25 25 56
4 Айлендерс 49 20 29 52
5 Питтсбург 46 22 24 51
6 Нью-Джерси 47 24 23 51
7 Вашингтон 47 22 25 51
8 Коламбус 50 16 34 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 49 31 18 71
2 Флорида 49 31 18 66
3 Тампа-Бэй 50 27 23 59
4 Торонто 47 25 22 58
5 Детройт 50 26 24 58
6 Баффало 49 22 27 48
7 Монреаль 49 20 29 48
8 Оттава 47 20 27 42
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 49 32 17 67
2 Даллас 49 30 19 66
3 Виннипег 47 30 17 65
4 Сент-Луис 49 26 23 54
5 Нэшвилл 51 26 25 54
6 Аризона 48 23 25 49
7 Миннесота 49 21 28 47
8 Чикаго 50 14 36 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 49 33 16 71
2 Вегас 50 29 21 64
3 Эдмонтон 45 29 16 59
4 Лос-Анджелес 48 23 25 56
5 Сиэтл 50 21 29 52
6 Калгари 49 22 27 49
7 Анахайм 50 18 32 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
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Торонто – Айлендерс
- : -
6.02 03:00
Рейнджерс – Колорадо
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 49 85
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 49 84
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 49 72
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 46 40
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 49 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 49 33
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 17 1.94

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